У «Титановой долины» появится своя железнодорожная станция

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в Свердловской области в 2010 году Фото: Галина Соловьёва

Свердловская железная дорога приступила к строительству железнодорожной инфраструктуры для особой экономической зоны «Титановая долина».

Как сообщает областной департамент информполитики, это масштабный проект стоимостью более 1,6 млрд рублей, который позволит промышленной площадке выйти на качественно новый уровень. «Титановая долина» располагается в Верхнесалдинском ГО. В этом году между правительством региона и Свердловской железной дорогой было заключено концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации нового железнодорожного узла. Он появится между станцией «Верхняя Салда» и промплощадкой «Титановой долины». По проекту это 12 путей, 18 стрелочных переводов и непосредственно подъездной путь к станции. Наличие железнодорожной инфраструктуры – необходимое условие для работы крупных резидентов в особой экономической зоне, отмечают в областном министерстве инвестиций и развития.