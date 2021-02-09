Годовая инфляция в Свердловской области впервые за полтора года превысила 5%

Наиболее заметно на Среднем Урале традиционно подорожали продукты. Фото: Галина Соловьёва.

В январе годовая инфляция в Свердловской области достигла 5,01%. Это максимальный показатель темпа роста цен в регионе с августа 2019 года.

Согласно данным Свердловскстата, наиболее заметно на Среднем Урале подорожали продукты. За год их стоимость в среднем выросла на 6,89%. Непродовольственные товары выросли в цене на 5,28%, а услуги - на 2,33%.

В месячном выражении инфляция составила 0,81%. Продукты стали стоить на 1,42% больше, чем в декабре. Повышение цены зафиксировано, в частности, на овощи и фрукты (на 4-10%), рис (на 2,93%), чёрный чай (на 2,85%), куру (на 2,54%) и свинину (на 2,05%). Полная раскладка об изменении цен на отдельные продукты представлена ниже. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,55%, услуги - на 0,26.

Отметим, ускорение годовой инфляции в Свердловской области наблюдается уже седьмой месяц подряд. Этот процесс начался в июле 2020 года, когда годовой темп прироста потребительских цен составлял 2,8%. В декабре прошлого года показатель достиг 4,2%, а в январе 2021 года составил 5,01%. До этого отметка в 5% была превышена в июле 2019 года (5,1%), то есть полтора года назад.

Фото: Свердловскстат

Напомним, в России инфляция в январе была выше, чем в Свердловской области. Она составила 5,19%.