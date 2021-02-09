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Экономика
9 февраля 2021, 18:40

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что госрегулирование цен возможно только в экстренных случаях

Сахар

Согласно подписанным договорённостям с производителями и торговыми сетями, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг. Фото: Алексей Кунилов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил в Госдуме и ответил на вопросы депутатов о мерах по стабилизации цен на продовольственные товары. В частности, он рассказал о способах применения механизмов госрегулирования цен.

По словам Максима Решетникова, при подорожании отдельных категорий продовольственных товаров механизм госрегулирования цен должен применяться лишь в экстренных ситуациях.

"Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент — это экстренный инструмент и должен приниматься в очень точечных, отдельных случаях", — передаёт слова министра пресс-служба Госдумы.

Максим Решетников также напомнил, что для стабилизации цен Минсельхоз и Минпром заключили с производителями и торговыми сетями соглашения об ограничении цен поставки на подсолнечное масло и сахар. Согласно подписанным договорённостям, которые будут действовать до конца марта 2021 года, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр, а розничные цены — 46 и 110 рублей соответственно.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Максимом Решетниковым, на которой обсуждалась ситуация на продовольственном рынке. Глава министерства заявил, что цены на масло и сахар стабилизировались.

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Областная газета Свердловской области

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