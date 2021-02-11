Свердловской области выделят 61 миллион для стабилизации цен на хлеб

Из этих 60,7 млн рублей, 56,5 млн рублей - средства федерального бюджета. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание правительства, на котором были приняты проекты постановлений о мерах дополнительной поддержки сельхозпредприятий. В частности, для стабилизации цен на хлеб будет выделено 60,7 млн рублей.

В областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка уточнили, что из этих 60,7 млн рублей, 56,5 млн рублей - средства федерального бюджета.

"Мы предоставляем хлебопекарным предприятиям и производителям муки субсидии для компенсации части затрат на производство продукции. Это позволит избежать роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия", - заявил Евгений Куйвашев.

Около 45 млн рублей пойдёт на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. В данном случае размер субсидии за одну тонну выпущенной продукции составит 2 150 рублей. Ещё 16 млн рублей направят на компенсацию закупки продовольственной пшеницы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 9 декабря Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Президент России заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

15 декабря Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 30 декабря премьер-министр подписал постановление о выделении 4,7 млрд рублей на поддержку мукомолов и хлебопёков.

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