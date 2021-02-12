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Экономика
12 февраля 2021, 15:37

Центробанк РФ четвёртый раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Процентная ставка

Эксперты ожидают в 2021 году инфляцию на уровне 4%. Фото: Галина Соловьёва.

Совет директоров Банка России на первом заседании в этом году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение принимается уже четвёртый раз подряд.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, инфляция складывается выше прогнозов Банка. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен поднялся с 4,9% в декабре до 5,2%. Это связывают с ростом цен на мировых товарных рынках и продолжением ослабления рубля, что влияет на цены.

"В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышенное давление на цены", - говорится в сообщении Банка России.

Эксперты ожидают в 2021 году инфляцию на уровне 4%. Показатели темпа роста потребительских цен также находятся в районе 4% в годовом выражении.

Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 19 марта.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре и в декабре.

Областная газета Свердловской области

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