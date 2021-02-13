Михаил Мишустин поручил изучить и повысить зарплаты бюджетников

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение собрать информацию о реальных заработных платах бюджетников и внести предложения по её повышению. Сделать это необходимо до 20 апреля.

Такие поручения даны исходя из решений, принятых на заседании правительства, прошедшего 12 февраля.

Главам Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры совместно с главами регионов поручено провести детальный анализ хода реализации майских указов Президента России, в части достижения показателей повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Особое внимание поручено обратить «на реальный уровень заработной платы каждого работника, дифференциацию в оплате труда работников одного учреждения и работников, занимающих одинаковые должности в различных учреждениях на территории одного субъекта Российской Федерации». О результатах необходимо доложить в Минтруд России до 1 апреля

Кроме того, на основе полученных данных, Минтруду и Минфину РФ поручено до 20 апреля 2021 года подготовить и внести в правительство предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Напомним, 12 февраля Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства затронул тему зарплат работников бюджетной сферы. Глава государства упрекнул некоторые службы в «игре со статистикой» и подгонке формальных показателей. Президент поручил кабмину совместно с субъектами Российской Федерации «оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и во всех регионах страны».

Премьер-министр России в свою очередь отметил, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной.

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет», - подчеркнул Михаил Мишустин.