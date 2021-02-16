Елена Артюх представила Евгению Куйвашеву ежегодный доклад бизнес-омбудсмена

Как отметила Елена Артюх, сложившаяся ситуация в 2020 году потребовала мобилизации всех систем и ресурсов государства и общества. Фото: Алексей Кунилов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила главе региона Евгению Куйвашеву доклад за 2020 год. Основной темой стало противодействие последствиям, связанным с пандемией коронавируса.

Как отметила Елена Артюх, сложившаяся ситуация в 2020 году потребовала мобилизации всех систем и ресурсов государства и общества. Оперативно были приняты меры налоговой, имущественной, финансовой, организационной поддержки. По мнению бизнес-омбудсмена, это и станет определённой базой для дальнейшего движения.

В качестве уникальной меры поддержки, которой не было в других регионах, она назвала субсидию для самозанятых. За год на Среднем Урале зарегистрировалось 47 тысяч плательщиков налога на профессиональных доход.

Ранее "Облгазета" писала, что в 2020 году регион занял пятое место в России по численности самозанятого населения, уступив только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Республике Татарстан.

В свою очередь губернатор заявил, что в постпандемический период необходимо обеспечить качественный рост и возвращение предпринимательской активности на докризисный период.

"Для нас очень важно иметь постоянную обратную связь от предпринимательского сообщества, чтобы принимать наиболее эффективные для развития бизнеса решения", — передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, сегодня Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила ежегодный доклад о своей работе депутатам Заксобрания региона. Выступление омбудсмена прокомментировала председатель областного парламента Людмила Бабушкина.