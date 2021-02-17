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17 февраля 2021, 13:41

Раскрыты подробности проведения ИННОПРОМа в 2021 году

Иннопром 2021

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2021 году может пройти в традиционном, «доковидном» формате. Фото: Алексей Кунилов

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2021 году может пройти в традиционном, «доковидном» формате. Организаторы рассказали, переедет ли главная промышленная выставка страны в Ташкент и кто станет партнёром мероприятия в том случае, если международное авиасообщение не будет восстановлено к июлю.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

«Мы в активной стадии подготовки ИННОПРОМа-2021 в офлайне, в традиционном формате - четыре дня на площадке МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с приёмом, культурной программой. Всё, как это было до 2020 года», - поделился Александр Породнов.

Напомним, в прошлом году Минпромторг РФ принял решение отменить ИННОПРОМ-2020 в связи с угрозой распространения коронавируса. Выставку перенесли на 2021 год. Ранее почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино дал эксклюзивное интервью «Областной газете», в котором в том числе прояснил планы участия его страны в выставке в 2021 году.

По словам Александра Породнова, несмотря на то, что международное авиасообщение на данный момент полностью не восстановлено и до конца не понятно, возобновится ли оно к июлю, страной-партнёром останется Италия.

Что касается участников из других государств, на данный момент оператор выставки прорабатывает этот вопрос с Министерство промышленности и торговли и МИД РФ.

«Возможность для зарубежных участников приехать на ИННОПРОМ будет - этот вопрос проработан на федеральном уровне», - заверил Александр Породнов.

Добавим, что ранее стало известно, что в апреле промышленная выставка ИННОПРОМ впервые состоится за пределами России, в Узбекистане («Областная газета» рассказывала, что ожидает её участников). Помимо этого, губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что проект «ИННОПРОМ за рубежом» будет также проходить в Индонезии и Египте. Однако пока на сайте ИННОПРОМа официально анонсирована только выставка в Узбекистане.

«Часто можно услышать, что ИННОПРОМ переносится в Ташкент. Это не так. Место проведения выставки определено официальными документами, соглашением, подписанными несколько лет назад губернатором Свердловской области и министром промышленности и торговли РФ. Местом проведения ИННОПРОМа определён Екатеринбург», - рассказал Александр Породнов.

Ранее стали известны даты проведения ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. Международная промышленная выставка запланирована на 6-9 июля (со вторника по пятницу).

Областная газета Свердловской области

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