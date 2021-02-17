Владимир Владимирович сменил Николая Николаевича. Что изменилось?

Работая в Минстрое России, Владимир Якушев (справа) поддерживал тесные связи с регионами УрФО. По приглашению губернатора Евгения Куйвашева (слева) он неоднократно принимал участие в «Екатеринбургском строительном форуме 100+». Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев отработал первые сто дней. Этого срока вполне достаточно, чтобы в общих чертах представить публике эскиз плана работы нового руководителя.

Амбиции

То, что бывшему главе Тюмени и губернатору Тюменской области потребовался минимум времени для погружения в дела округа, вполне объяснимо и даже радует. Вне всяких сомнений, Николаю Цуканову, выходцу из калининградского анклава, было значительно сложнее. Якушев, несмотря на краткосрочное пребывание в Москве на посту министра строительства и ЖКХ РФ, не успел потерять связь с регионом, что блестяще продемонстрировал на первой своей встрече в новом качестве с руководителями ведущих уральских СМИ.

С некоторой долей условности можно предположить, что с 2000 года – со времён первого уральского полпреда Петра Латышева – в Екатеринбурге ещё не было столь амбициозных руководителей этой федеральной структуры. Владимир Якушев в первой же своей презентации заявил, что его не устраивает положение, при котором Уральский федеральный округ не является лидером в стране ни по одному из ключевых статистических показателей, и наглядно продемонстрировал это в виде таблиц. – Мы ведь должны стремиться быть первыми, – сказал полпред. – Иначе зачем мы все работаем.

Точка роста

Возможно, улучшению показателей послужит обрабатывающая промышленность, которая, по мнению Владимира Владимировича, ещё 50 лет будет точкой роста для нашего округа. При развитии Северного широтного хода – железнодорожной магистрали в ЯНАО, которая должна соединиться со Свердловской железной дорогой – появится доступ к новым месторождениям газа и газового конденсата, что увеличит ямальские отчисления в бюджет почти в полтора раза, то есть на 500 миллиардов рублей.

Око государево обратило внимание на реалистичность задач и проектов. «Давайте сделаем то, что уже запланировали», – подчеркнул Якушев. Северный широтный ход, по его словам, создаст порядка 12 тысяч новых рабочих мест на стройке и ещё тысячу – в обслуживании дороги.

Екатеринбург имеет хорошие возможности развития как центр округа. Для этого нужно реализовать несколько инфраструктурных проектов. Во-первых, замкнуть кольцевую автодорогу. Во-вторых, завершить строительство четырёхполосных магистралей, соединяющих столицу Урала с Челябинском и Тюменью. В перспективе такой же автобан нужно проложить в направлении Кургана. Метро в Екатеринбурге, судя по реакции полпреда, к числу первейших задач пока не относится: «Дорогой проект, у которого нет экономики. Бизнес туда не привлечь. Это прямые бюджетные затраты. Но будем думать».

«Где деньги, Зин?»

К сожалению, решение амбициозных задач невозможно без ресурсов. Любимый вопрос другого всем известного Владимира Владимировича, который с удовольствием цитирует Владимира Семёновича, здесь мог бы прозвучать особенно уместно, но повис в воздухе. В таблицах, показанных главным редакторам в резиденции полномочного представителя президента, явно недоставало информации о валовом региональном продукте. Очень любопытно было бы узнать о количестве юридических лиц, которые эксплуатируют недра, людей и основные фонды Урала, но зарегистрированы далеко за пределами Опорного края Державы, и даже самой Державы. Не помешало бы сравнить строчки о заработной плате, как и о бюджетных расходах на одного жителя. Как так получилось, что города-заводы ходят с протянутой рукой? А ведь совсем недавно они были благоустроены, ухожены и самодостаточны.

Наверное, весьма говорящими были бы данные о производительности труда. Уральцы трудятся, но заработанные деньги чужие дяди считают в Центральном федеральном округе или того дальше – в каком-нибудь офшоре, где кроме бананов ничего не производится. Как решить задачу выхода в лидеры, если нет всех значений? А может быть, и не надо её решать, а нужно только вспомнить о справедливости, разумности и сбалансированности всех интересов. В Единой России не должно быть провинций. Но это уже политика, заниматься которой должны не государственные служащие, а политические партии. И Владимир Якушев справедливо дал понять, что эти вопросы не к нему, так как он не формирует региональные списки кандидатов в депутаты и за них не отвечает.

Показатель / в среднем по всем округам Показатель УрФО Место УрФО в России (среди 8 округов) Численность населения / всего во всех округах 146,7 млн чел. 12,36 6 Индекс промышленного производства 2020 к 2019 / 97,1% 97,7 4 Индекс обрабатывающих производств 2020 к 2029 / 100,3 % 105,6 2 Инвестиции в основной капитал янв.-сент. 2020 к 2019 / 95,9% 106,7 2 Самообеспеченность консолидированного бюджета УрФО янв.-ноя. 2020 к 2019 / 73,5% 82,5 2 Доходы бюджета на душу населения в 2020 / 101,5 тыс. руб. 112,6 4 Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 / 3,7% 4,1 4 Количество работников в малом и ср. бизнесе на 100 чел. / 13 чел. 13 3 Количество родившихся на 1000 чел. в 2020 / 98 чел. 106 3 Количество умерших на 1000 чел. в 2020 / 145 чел. 139 3 Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся в 2020 / 45 чел. 40 3 Строительство жилых домов 2020 к 2019 / 98,2% 101,7 2 Ввод жилья на 1 человека в 2020 / 0.55 кв м 0,55 4 Количество достопримечательностей на 100 тыс. населения / 15,11 объектов 12,13 -