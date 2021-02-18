Новые площадки по переработке леса на севере Свердловской области обеспечат работой 300 человек

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В двух населённых пунктах на севере Свердловской области запустили площадки по переработке древесины. Там будет создано более 300 рабочих мест.

В Североуральске компания «СибирьЭкоСтрой» запустила линию по сортировке круглого леса, что позволит увеличить производительность лесопилки на 15 процентов, и сушильный комплекс. 60 процентов отходов производства пойдёт на отопление предприятия, из остальной их части будут изготавливать древесную муку.

Стоимость инвестпроекта составит 503 миллиона рублей. Ожидается, что на проектную мощность площадка выйдет в 2026 году. За всё время реализации проекта работу здесь смогут получить 175 человек.

Ещё одна площадка по переработке леса появилась в посёлке Красноглинном под Серовом. Скоро «Сосьва-Лес» разместит там цех по производству берёзового шпона, сушильный комплекс, две котельные, лесопильное оборудование, а также линии по сортировке брёвен и досок. Стоимость этого инвестпроекта составляет 507 миллионов рублей. Здесь будет создано 135 рабочих мест.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, новые комплексы по переработке леса появились в рамках программы по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.