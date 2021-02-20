Глава Асбеста считает возможным возвращение к вопросу о присвоении городу статуса ТОР

Подавать ли Асбесту заявку на получение статуса ТОР, решат горожане. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова не исключает скорого возвращения к вопросу о присвоении городу статуса территории опережающего развития. Принимать решение о подаче соответствующей заявки в федеральные органы власти муниципалитет будет совместно с местными жителями.

Об этом журналисту "Областной газеты" рассказала сама глава города. Наталья Тихонова заявила, что после подведения итогов губернаторской программы "Пятилетка развития", рассчитанной на 2017-2021 годы, нужно будет ответить на вопрос о том, способен ли моногород существовать без активного привлечения инвестиций.

Напомним, в 2017 году Асбест уже подавал заявку на статус ТОР, однако получить его тогда так и не удалось. Депутаты городской думы выразили опасение, что налоговые льготы для привлекаемых инвесторов приведут в упадок бизнес местных предпринимателей, поэтому было принято решение исключить работу по данному направлению из стратегии развития территории. Об этом ранее подробно рассказывала "Облгазета".

Сегодня, считает Наталья Тихонова, обсуждение данного вопроса вновь стало возможным.

- В начале действия программы часть жителей рассуждала так: "Нам не нужны инвестиции, мы и так хорошо живём". Сегодня мы видим, что население по-другому реагирует: "Нам хочется идти вперёд". Мнение населения приоритетно, оно будет решающим, - подчеркнула градоначальница.

Напомним, в настоящее время в Свердловской области статус ТОР имеют четыре территории: Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск и Верхняя Тура.