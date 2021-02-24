Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей

За 2020 год государственный долг России увеличился на 5,4 трлн рублей и составил 18 985,6 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

За 2020 год государственный долг России увеличился на 5,4 трлн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Счётной палаты.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП)", – говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь – декабрь 2020 года.

В документе также отмечается, что внутренний долг увеличился на 4 618,5 млрд рублей и составил 14 790,5 млрд рублей. Внешний долг РФ составил 56,8 млрд долларов США (+1,9 млрд долларов США). В рублёвом эквиваленте достиг 4 195,1 млрд рублей (+799,7 млрд рублей).