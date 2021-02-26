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Экономика
26 февраля 2021, 14:15

В Свердловской области из оборота изъяли фальшивые купюры на сумму 5,1 миллиона

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Чаще всего встречались поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году банки Свердловской области изъяли из оборота 1102 фальшивые рублёвые купюры на сумму 5,1 млн рублей. Это на 38% больше, чем годом ранее, когда было обнаружено 422 подделки.

По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, 91% от общего количества изъятых фальшивых банкнот – купюры номиналом 5000 рублей (выявлено 1000 штук). Значительно меньше – 76 подделок – номиналом 1000 рублей. Также выявлены фальшивки по 500 рублей и 2000 рублей – 7 и 6 штук соответственно.

В УрФО за прошлый год из оборота изъято 2374 поддельных денежных знака Банка России, по стране – около 48 тысяч.

Уровень фальшивомонетничества в стране остаётся стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель не меняется с 2018 года.

Как проверить купюру номиналом 5000 рублей? На настоящих банкнотах однотонное поле в левой части переливается разными цветами при наклоне, есть выпуклые метки для людей с ослабленным зрением, на просвет можно увидеть изображение памятника Муравьёву-Амурскому и число 5000.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за 2020 год в Екатеринбурге возбуждено 415 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр. В полиции рассказали, в каких районах города чаще всего находят фальшивки.

Областная газета Свердловской области

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