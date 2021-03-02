Три причины, почему зарплаты растут, но мы этого не чувствуем

С начала нового столетия россияне успели пережить три кризиса - мировой экономический кризис в 2008 году, валютный кризис в стране в 2014-2015 годах и коронакризис, который идёт прямо сейчас. Каждый из них повлиял на доходы граждан

В начале года уровень годовой инфляции в Свердловской области достиг 5 процентов. При этом заработная плата в 2021 году проиндексируется лишь на 3,7 процента, и то лишь для работников государственных учреждений. Но в условиях пандемии мы живём только в последний год, а ощущение, что денег на жизнь становится всё меньше, не покидает уже несколько лет. Вместе с экономистами мы проанализировали доходы свердловчан за последние 20 лет и попробовали разобраться в причинах.

Причина №1. Чудеса статистики

Власти и Росстат регулярно говорят нам о повышении зарплат, аргументируют они обычно это уровнем средних зарплат, которые показывают неполную картинку. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин объясняет, что есть более показательные индикаторы, которые регулярно не публикуются - медианная зарплата (это сумма, больше которой получает половина работающих, а другая половина - меньше) и модальная зарплата (наиболее часто встречающееся значение).

Ещё одна спорная величина - уровень инфляции. В последние несколько лет она снижалась, но по ценам в магазине это совсем не чувствовалось.

- При определении инфляции Росстат берёт гигантскую выборку товаров и услуг: продукты питания в ней составляют порядка 45 процентов, 30 процентов - товары долгосрочного потребления и 20 процентов - налоги, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные платежи. Но к большинству людей эта потребительская корзина никак не относится. Проблема в том, что по-другому инфляцию посчитать сложно. Но всё-таки, как мне кажется, методику надо менять, например, считать инфляцию отдельно для разных категорий людей - пенсионеров, детей и так далее.

Впрочем, даже если сопоставить официальные цифры, доходы всё равно падают - это видно по нашему графику.

Мы попытались, отследить, как менялись доходы жителей Свердловской области за последние 20 лет. Для этого мы использовали три индикатора — зарплату за вычетом инфляции, курс доллара и цены на некоторые товары. Картину оцените сами.

Причина №2. Три кризиса за 20 лет

С начала нового столетия россияне успели пережить три кризиса - мировой экономический кризис в 2008 году, валютный кризис в стране в 2014-2015 годах и коронакризис, который идёт прямо сейчас.

Если взглянуть на график, можно увидеть, что в нулевые годы доходы населения уверенно росли. Доктор экономических наук, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова объясняет, что тогда рубль имел относительно высокую покупательную способность, успешно шла торговля на мировом рынке нефтью, газом, металлами. Ситуация изменилась с кризисом 2008 года - тогда спрос на российскую продукцию снизился. Второе серьёзное падение случилось в 2014 году после введения санкций и скачка курса валют.

- Товары и услуги резко подорожали, а зарплаты при этом не выросли. К слову, стагнацию доходов больше всего ощущает средний класс: они больше всего покупают и производят товары и услуги, на которые спрос из-за отсутствия денег снижается. Сейчас инфляция фактически съедает рост зарплат. Денег населению хватает лишь на самое необходимое - продукты, оплату коммунальных услуг, налоги. Когда реальные доходы не растут, само собой, возникает ухудшение качества жизни.

Константин Селянин добавляет, что проблемы начались ещё до кризиса 2014-2015 годов, в 2013 году: эффект от экономических реформ нулевых начал сходить на нет, а новые преобразования не происходили. Вся эта история, конечно, повлияла на качество потребления. Ведь если раньше можно было позволить себе мясо высшего сорта, то сейчас многим приходится довольствоваться только вторым.

Причина №3. Захват рынков монополиями

Директор Института финансов и права УрГЭУ, доктор экономических наук Максим Марамыгин отмечает интересную особенность нашей страны - после роста цены в России не возвращаются на прежний уровень. Связано это с монополизмом.

- Конкуренции нет, поэтому покупателю некуда деваться: покупатель идёт либо в "Пятёрочку", либо в "Магнит". Поэтому компаниям можно не подстраиваться под потребителя, - объясняет он. - Вообще, когда мы покупаем продукты у малого предпринимателя, а тот, например, покупает жене шубу, продавец шубы наймёт репетитора, то деньги крутятся здесь, в стране, а не находятся где-то в офшорах. Сейчас наша экономика колоссальными шагами переходит к экономике монстров, это хорошо видно на примере торговли и банков. Изменения стали приводить к сокращению денег, бизнес-игроков, инвестиций. Ведь если вы делаете ремонт в квартире - для вас это инвестиция, а для строителей и сотрудников строительных материалов - заработок и рабочие места.