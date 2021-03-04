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Экономика
4 марта 2021, 10:03

Определены даты проведения XXIV Петербургского международного экономического форума

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проводится при участии правительства Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов.

Стали известны даты проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он состоится в период со 2 по 5 июня 2021 года.

Об этом заявил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он отметил, что проведение форума стало возможным в связи с тем, что Россия и мир сейчас находятся в точке постпандемийного перелома. Мероприятие пройдёт с соблюдением необходимых мер безопасности, отмечается в сообщении на сайте Росконгресса.

Петербургский международный экономический форум проводится при участии и поддержке правительства Свердловской области. В 2019 году регион впервые представил свой стенд на ПМЭФ.

В 2021 году это мероприятие вошло в план важных для области выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий наряду с Международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ", Всемирным саммитом спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд".

Напомним, из-за пандемии COVID-19 ПМЭФ, который был намечен на июнь 2020 года, перенесли на 2021 год. На мероприятии планировалось провести дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?"

Ранее "Областная газета" сообщала, что "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге могут перенести с весны на осень. Документ с предварительными сроками проведения значимых физкультурных и спортивных мероприятий подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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