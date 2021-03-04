Свердловчане планируют летний отдых, несмотря на похудевшие кошельки

Сплав по реке — отличный вариант отдыха от городской суеты. Фото: Галина Соловьева

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о возросшем интересе жителей страны к внутренним турам на лето. По сравнению с докризисным 2019 годом продажи таких путёвок выросли в среднем на 30 процентов. «Областная газета» решила выяснить, почему люди массово начали планировать поездки в условиях кризиса и где они будут брать деньги на отдых этим летом.

Популярные направления

— Летний отдых в России бронируется в объёмах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. В среднем по рынку мы видим, что объём продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году, — цитирует ТАСС исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе. По её словам, рост продаж связан с действующими скидками и боязнью людей не успеть забронировать номера в самых комфортабельных отелях.

Об оживлении интереса к турам по России говорят и в Уральской ассоциации туризма (УАТ). Как рассказал «Облгазете» её президент Михаил Мальцев, рост продаж в Свердловской области в первую очередь наблюдается на таких направлениях, как Крым и Краснодарский край. Правда, точно оценить этот рост в процентном отношении пока нельзя. Также жители Среднего Урала активно оплачивают проживание и туры в Челябинской, Калужской и Калининградской областях, в Татарстане и на Алтае.

А вот с отдыхом в самой Свердловской области могут возникнуть сложности.

— В Екатеринбурге развиты гостиничное хозяйство и общепит, а вся остальная часть региона испытывает катастрофическую нехватку средств размещения. Гостиницы и отели не конкурируют друг с другом, отсюда — высокие цены и не всегда подобающий сервис. У нас богатая история и природа, но в плане приёма туристов области похвастаться нечем. Нам необходимо хотя бы жителей столицы Урала обеспечить местами отдыха и досуга. Говорить о том, что мы готовы к приёму туристов из других регионов, не приходится. Причины этого — слабая инвестиционная политика в сфере туризма, — отмечает Михаил Мальцев.

Откуда деньги?

По данным Росстата, в 2020 году реальные доходы россиян снизились на 3 процента по сравнению с 2019 годом. В Свердловской области доходы граждан упали более чем на 8 процентов. На этом фоне сообщения о росте продаж туров звучат тревожно. Возникают вопросы: откуда люди берут деньги на путешествия и почему вообще решаются на поездки в такое время?

Доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ кандидат экономических наук Юлия Огурцова называет несколько факторов, позволяющих людям оформлять путёвки. Во-первых, это возможность отложенной оплаты тура: некоторые турагентства сразу после оформления брони берут с клиентов около 400–600 рублей, а остальную часть платы взимают ближе к моменту отправления. Это позволяет гражданам успеть накопить средства на отпуск. Во-вторых, выбор в пользу бюджетных вариантов отдыха, например, загородных мини-отелей и коттеджей. В-третьих, программа туристического кешбэка, по которой скоро вновь можно будет вернуть часть стоимости тура.

На вопрос о том, как часто уральцы оформляют кредиты на путешествия, Юлия Огурцова отвечает, что займы на отдых не пользуются популярностью. В последнее время люди всё реже решаются на такой шаг. Исключением являются случаи, когда перенёсшие коронавирус и плохо чувствующие себя после болезни люди хотят пройти реабилитацию, но не могут попасть на бесплатные места, а имеющихся у них средств оказывается недостаточно. В таких случаях они вынуждены взять кредит.

Превышение докризисного уровня продаж летних туров по России представители туротрасли связывают с накопившейся усталостью и потребностью людей укреплять иммунитет. Если прошлым летом далеко не все решались на поездки, боясь заразиться или не желая проводить отпуск в условиях ограничений, то сейчас люди понимают, что просто нуждаются в отдыхе. Это приводит к проявлению эффекта отложенного спроса.

Сами туристы тоже говорят о тоске по путешествиям, но пока поездки планируют в основном по России. Например, среди сотрудников «ОГ» есть те, кто скоро посетит Москву, Санкт-Петербург, горный курорт Шерегеш, Северный Кавказ, несмотря на то, что некоторые зарубежные направления уже доступны уральцам. Но даже после полного открытия границ интерес к внутреннему туризму у россиян угаснуть не должен, считает Михаил Мальцев.

Туристический кешбэк Программа, в рамках которой государство возвращало путешественникам часть средств, потраченных на отдых в России, была запущена в 2020 году. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие — осуществить до 10 января. Недавно Ростуризм анонсировал третий этап программы, но его сроки и условия пока не установлены.

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