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Экономика
5 марта 2021, 10:06

Страны ОПЕК+ позволили России нарастить добычу нефти в апреле

Страны ОПЕК+ решили, что не станут наращивать добычу нефти в апреле. Исключение сделано только для России и Казахстана.

Им разрешили добывать на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше нефти, чем в марте, сообщает РИА Новости.

В целом в следующем месяце ОПЕК+ намерена сокращать добычу нефти на 6,9 млн баррелей в сутки, а с учётом добровольных объёмов Саудовской Аравии - на 7,9 млн. Россия и Казахстан будут добывать 9,38 млн баррелей в сутки и 1,457 млн соответственно.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил исключение, сделанное для государства, сезонным ростом спроса на нефтепродукты в стране. Заместитель председателя Правительства добавил, что  России и Казахстан лишь временно наращивают добычу опережающими темпами, а затем они водут в график вместе со остальными странами - экспортёрами нефти.

Решение альянса привело к росту цен на нефть марки Brent. Они поднимались на 5%, превысив 67 долларов США за баррель.

Планируется, что решение об уровнях добычи на май будет принято 1 апреля.

Областная газета Свердловской области

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