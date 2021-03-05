О чём договорились свердловские власти с бизнесом и профсоюзами?

Правительство Свердловской области, СОСПП и профсоюзы вышли на новый этап сотрудничества Фото: Департамент информполитики Свердловской област

В минувший четверг свердловские власти заключили новое трёхстороннее соглашение с предпринимателями и профсоюзами. Главная цель документа – регулирование социально-трудовых отношений в регионе на 2021–2023 годы и повышение благосостояния уральцев. О чем именно договорились власти и бизнес, разбиралась «Областная газета».

Со стороны Свердловской области трёхстороннее соглашение подписал губернатор Евгений Куйвашев, от профсоюзов подпись под документом поставил председатель областной федерации (ФПСО) Андрей Ветлужских, а от представителей бизнеса – первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СООСП) Михаил Черепанов. Как рассказали в пресс-службе СООСП, какой либо политической подоплёки в том, что на подписании присутствовал первый вице-президент Союза, а не лично глава Дмитрий Пумпянский, нет – скорее всего в этот день его не было в городе.

Основной темой соглашения ожидаемо стало преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам губернатора, в период поэтапного снятия ограничений власти и бизнесу особенно важно поддерживать диалог – «держать руку на пульсе, вместе работать над оздоровлением экономической ситуации».

В качестве первоочередной задачи в документе обозначено создание условий для модернизации и диверсификации производств. Отдельной строкой прописана консолидация усилий в части реализации национальных проектов. В числе общих вопросов значатся содействие экономическому росту и повышению конкурентоспособности продукции свердловских предприятий, обеспечение занятости населения и социальная поддержка свердловчан. В частности, в соглашении отражены задачи по повышению реальной зарплаты в регионе до уровня среднероссийской в течение трёх лет.

– Основной задачей профсоюзов сегодня является повышение заработной платы выше инфляции, и эти намерения заложены в трёхстороннем соглашении, – сказал Андрей Ветлужских.

Отдельно внимание уделено обеспечению экологической безопасности и снижению травматизма на производствах. Нововведением актуальной версии документа стали планы по повышению квалификации и переподготовке безработных, людей старше 50 лет и предпенсионного возраста.

Впервые двустороннее соглашение между ФПСО и правительством Свердловской области было заключено 30 лет назад – в 1991 году, спустя год было подписано первое трёхстороннее соглашение – третьей стороной стало созданное объединение работодателей. С тех пор соглашение переподписывается раз в три года — в последний раз стороны поставили подписи в 2018 году.

Как рассказали в федерации профсоюзов Свердловской области, за базу нового соглашения был принят текст ранее действовавшего документа. Обсуждение проекта соглашения заняло полгода. Все пункты согласовывались с руководством крупнейших предприятий региона, входящих в союз работодателей. За это время стороны обсудили более 40 предложений по изменению моментов, которые вызывали у сторон социального партнёрства разногласия.

По словам Михаила Черепанова, работа над новым соглашением была несложной благодаря общим целям: преодолению ковидного кризиса и повышению благосостояния свердловчан.

По большинству вопросов сторонам удалось договориться. По двум пунктам соглашения консенсуса достичь не получилось: они вошли в протокол разногласий. Речь идёт о предложении профсоюзов заключить региональное соглашение о минимальной зарплате и индексировать зарплату в размере выше уровня инфляции без жёсткой привязки к темпам роста производительности труда.

– Уверен, соглашение, которое мы подписали, позволит нам в ближайшие три года многое сделать для решения общих задач, – отметил Евгений Куйвашев.

Как пояснили «ОГ» в пресс-службе ФПСО, предприятия, входящие в союз работодателей, должны выполнять пункты соглашения – это прописано в его условиях. Не реже чем раз в три месяца собирается специальная комиссия, на которой они отчитываются о ходе достижения целевых показателей.

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