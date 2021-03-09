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Экономика
9 марта 2021, 16:29

В России вводится постоянный мониторинг цен на товары и услуги

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, ситуацию с ценами на продукты в целом удаётся держать под контролем. Фото: Алексей Кунилов.

В России принято решение ввести постоянный контроль цен на потребительские товары и услуги. Этим займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

Предполагается, что контроль "позволит наладить анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", говорится на сайте Правительства РФ.

Отмечается, что информация о тенденции к ускоренному росту цен или о рисках существенного подорожания будет доводиться до профильных министерств и ведомств. В свою очередь они должны представить в кабмин свои предложения по мерам экономического реагирования.

Ниже приводим список министерств и ведомств с закреплёнными за ними группами товаров и услуг:

  • Минсельхоз будет отвечать за продукты питания (в том числе яйца, сахар, овощи) и табачные изделия; 
  • Минпромторг – за потребительские товары (бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны);
  • Минздрав – за медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги;
  • Минэнерго – за бензин и дизель;
  • Минцифры – за услуги связи;
  • Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги;
  • Минтранс – за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, городским наземным электротранспортом;
  • Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профобразования;
  • Минобрнауки – за услуги высшего образования;
  • Ростуризм – за проживание в гостиницах на внутреннем рынке;
  • Минкультуры – за ситуацию в подведомственных учреждениях;
  • Росалкогольрегулирование – за алкогольную продукцию.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться тут.

Как заявил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, ситуацию с ценами на продукты в целом удаётся держать под контролем.

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности. Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов", – передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Добавим, ранее была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. В состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Областная газета Свердловской области

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