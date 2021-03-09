В Свердловской области потратят 250 млн на субсидии для авиаперевозчиков

Всего Свердловская область субсидирует 13 маршрутов, перевозками по ним занимается авиакомпания Rеd Wings. Фото: Галина Соловьёва

О софинансировании авиакомпаний из регионального бюджета рассказал губернатор Евгений Куйвашев в Инстаграм. Власти рассчитывают, что поддержка перевозчиков позволит снизить цены на билеты и сделает перелёты между регионами доступнее для граждан.

Всего Свердловская область в 2021 году субсидирует 13 маршрутов, перевозками по ним занимается авиакомпания Red Wings (ранее «Областная газета» писала, что она планирует открыть хаб в аэропорту Кольцово). Фактически самолёты сейчас летают только по девяти маршрутам. Ожидается, что с мая начнут курсировать рейсы в Ульяновск, информации по остальным направлениями пока нет. Отметим, что из Екатеринбурга также летают рейсы, субсидии на которые выделяются из других регионов, их осуществляют компании «Ямал» и «РусЛайн».

Окончательные списки льготных маршрутов, с учётом пожеланий региональных властей и перевозчиков, формирует Федеральное агентство воздушного транспорта. Обычно одно направление субсидируют сразу два региона – отправления и прибытия. Компаниям возмещаются более половины расходов на перевозки. В большинстве случаев софинансирование со стороны Свердловской области для одного маршрута составляет 30,5 процента, исключением являются только полёты в Новокузнецк (25 процентов) и Ханты-Мансийск (50 процентов).

– Субсидирование региональных рейсов позволяет установить доступные для жителей цены на билеты. В зависимости от протяжённости маршрута цена перелёта благодаря субсидиям для каждого пассажира от полутора тысяч рублей до пяти тысяч рублей меньше, чем была бы на коммерческом рейсе. Это очень серьёзная разница. Загрузка наших рейсов из Кольцово в январе-марте превышает 80 процентов, тогда как по большинству региональных направлений спрос по ценам без субсидий стремился бы к нулю, – отмечает пресс-секретарь компании Red Wings Александр Воробьёв.

Например, цена перелёта из Екатеринбурга в Барнаул на рейсе без субсидий находится на уровне 9–15 тысяч рублей. Полёт на льготном рейсе обойдётся в районе 4 тысяч рублей, само собой, по стандарту «эконом» – без питания, возможности выбора места, возврата билета и других платных опций. Впрочем, перелёты на субсидированных маршрутах пользуются спросом, в аэропорту Кольцово отметили, что это является ещё одним показателем адекватной цены. За январь и февраль на субсидированных государством маршрутах перевезено 36,6 тысячи пассажиров. Средняя загрузка самолётов превысила 74 процента.

Маршруты, субсидируемые Свердловской областью Направление Есть ли полёты сейчас Количество рейсов в неделю Цена на билет, руб. (в марте) Барнаул Да 3 От 3 434 Белгород Да 2 От 2 734 Братск Нет 2 Нет Ижевск Да 2 От 1 634 Магнитогорск Нет 3 Нет Мурманск Нет 2 Нет Новокузнецк Да 2 От 6 134 Омск Да 3 От 1 834 Ульяновск Нет 2 Нет Уфа Да 2 От 1 289 Ханты-Мансийск Да 2 От 1 634 Нижний Новгород Да 3 От 2 134 Саратов Да 3 От 1 634 Источник: Росавиация, сайты авиакомпаний

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