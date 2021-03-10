Годовая инфляция в Свердловской области достигла 5,72%

За год гречневая крупа в Свердловской области подорожала на 42,06%. Фото: Галина Соловьёва.

В феврале 2021 года годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,72%. Такого высокого уровня она не достигала уже как минимум два года.

Как следует из данных Свердловскстата, самыми быстрорастущими в цене стали продукты. Они по сравнению с февралём прошлого года подорожали на 7,37%. Особенно заметным был рост стоимости сахара: за год она подскочила на 76,8% и составила 47,43 рубля. Картофель стал дороже на 69,89% (его цена составила 31,91 рубля), крупа гречневая - на 42,06% (107,14 рубля), куриные яйца - на 20,89% (71,12%), куры охлаждённые и мороженные - на 12,38% (157,74 рубля). Цены на непродовольственные товары выросли на 6,02%, а услуги стали обходиться свердловчанам дороже на 3,28%.

В месячном выражении инфляция составила 0,89%. По сравнению с январём цены на продукты выросли на 0,75%, на непродовольственные товары - на 0,73%, на услуги - на 1,26%.

Напомним, в январе годовой темп прироста цен в регионе впервые за 1,5 года превысил 5%.