Высокинский возглавил совет по выставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области

В план выставочно-ярмарочных мероприятий только на 2021 год в Свердловской области входят 69 мероприятий. Фото: Павел Ворожцов

Первый замгубернатора Александр Высокинский назначен ответственным за выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность в Свердловской области. Он возглавил соответствующий совет.

Распоряжение об изменении состава совета подписал губернатор Евгений Куйвашев. оно опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации. В обновлённый состав вошёл 21 член.

До этого совет возглавлял бывший первый замглавы региона, а ныне глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее Александр Высокинский занял место Алексея Орлова в свердловском инвестсовете и был назначен ответственным вместо него за подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

В план выставочно-ярмарочных мероприятий только на 2021 год в Свердловской области входят 69 мероприятий. Среди них - Саммит "Спорт-Аккорд" и Иннопром-2021.

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Фото: документ

Фото: документ