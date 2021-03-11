Вячеслав Володин заявил, что Россия перестаёт зависеть от доллара

Вячеслав Володин рассказал, что в торговле с зарубежными государствами Россия всё чаще использует национальные валюты. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, что в торговле с зарубежными государствами Россия всё чаще использует национальные валюты. По его словам, для этого Россия включила в структуру средств Фонда национального благосостояния новые виды валют.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он добавил, что в феврале 2021 года Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в неё китайский юань (доля составляет 15%) и японскую йену (5%). При этом доли евро и доллара были снижены с 45% до 35%, а доля британской валюты - фунтов стерлингов - осталась на уровне 10%.

Напомним, 6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не смогли договориться в Вене о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса. Из-за этого курс доллара к рублю на международном рынке Forex поднимался выше отметки в 73,47 рубля, евро - выше 83,77 рубля.

В течение всего прошлого года курсы доллара и евро ставили антирекорды, превышая показатели 2014 и 2016 годов