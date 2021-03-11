Владимир Путин обсудил с Дмитрием Пумпянским меры для ускорения реализации инвестпроектов

Владимир Путин поблагодарил бизнесмена за отчёт и сказал, что "пометил некоторые предложения". Фото: пресс-служба Кремля.

Член Бюро Правления РСПП, Президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о мерах по ликвидации барьеров, негативно влияющих на реализацию инвестиционных проектов. По словам бизнесмена, над решением некоторых проблем РСПП работает совместно с Правительством РФ.

В ходе совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности Дмитрий Пумпянский заявил, что деятельность проверяющих и надзорных органов и взаимодействие с иными согласующими организациями увеличивает сроки и стоимость реализации инвестпроектов. В связи с этим президент Группы Синара предложил следующие меры:

установить чёткое регламентирование списка организаций, которые требуют согласования, сократить число обязательных требований при проектировании объектов и создать согласованный механизм проверок контролирующих органов;

установить регламент порядка прохождения экспертиз с возможностью параллельного согласования проектной документации, экологической и градостроительной экспертизы в государственных структурах, либо создать единый орган взаимодействия заказчика и госорганов;

расширить полномочия главных архитекторов и инженеров инвестпроектов по выбору проектных решений;

перевести все процедуры (от проектирования до получения разрешений) в электронный формат.

По мнению Дмитрия Пумпянского, все перечисленные решения позволят значительно ускорить реализацию инвестпроектов в России.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил бизнесмена за отчёт и сказал, что "пометил некоторые предложения".

"Как обычно, мы ведем запись нашей сегодняшней встречи, нашего совещания, поэтому и в Администрации, и в Правительстве над этим, безусловно, поработаем", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

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