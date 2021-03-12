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Экономика
12 марта 2021, 14:29

Названы даты проведения Восточного экономического форума-2021

Восточный экономический форум

Планируется, что форум пройдёт в сентябре. Фото: Сергей Михайличенко/Росконгресс

В 2021 году Восточный экономический форум пройдёт со 2 по 4 сентября. В прошлом году он был отменён из-за пандемии коронавируса.

Площадкой форума остаётся кампус Дальневосточного федерального университета. Ожидается, что он укрепит в том числе гуманитарные контакты на фоне борьбы с коронавирусом.

"Восточный экономический форум во Владивостоке является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум будет организован, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", – приводит Росконгресс слова советника Президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

В прошлом году VI ВЭФ должен был также пройти в сентябре.

Ранее в России определились с датами XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он состоится со 2 по 5 июня.

Областная газета Свердловской области

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