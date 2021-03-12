Инфляция на Среднем Урале стала самой высокой за четыре года

Процесс ускорения инфляции в регионе наблюдается уже восьмой месяц подряд. Фото: Галина Соловьёва.

В феврале годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,72 процента. Последний раз такого высокого уровня показатель достигал более четырёх лет назад: в декабре 2016 года он составлял 5,78 процента.

Как следует из данных с сайта Уральского главного управления Банка России, среди продуктов за год наиболее заметно подорожали сахар (на 76,8 процента), яйца, макаронные изделия и крупы (почти на 21 процент), плодоовощная продукция (на 17), а также масло и жиры (на 9). На 10–12 процентов выросли цены на телерадиотовары, медицинские товары, инструменты и оборудование, стройматериалы, на 9 процентов поднялась стоимость электротоваров, табачных изделий и мебели. Медицинские услуги выросли в цене на 6,3 процента, услуги в сфере зарубежного туризма — на 5,4, а ЖКУ — на 4,3. В целом инфляция в Свердловской области оказалась выше, чем в целом по России и по Уральскому федеральному округу (5,67 процента и 5,15 процента соответственно).

Процесс ускорения инфляции в регионе наблюдается уже восьмой месяц подряд, начиная с июля прошлого года. Тогда показатель составлял 2,8 процента, а уже в январе 2021-го он впервые за 1,5 года превысил отметку в 5 процентов. Сейчас установлен новый рекорд: февральский уровень инфляции стал максимальным с января 2017 года. За прошедшие четыре года годовой темп прироста цен на Среднем Урале успел опуститься до 1,74 процента (в январе 2018-го) и снова подняться до почти 6 процентов.

Уровень инфляции, регистрируемый в настоящее время в Свердловской области, разумеется, далеко не самый высокий за всё время. Сейчас на сайте Свердловскстата доступны данные о годовом темпе прироста цен в регионе за последние 30 лет. После деноминации 1998 года, в результате которой произошло уменьшение масштаба цен в 1 000 раз, показатель достигал 94,5 процента. В 2000-е он находился в диапазоне от 9 до 24 процентов. За последнее десятилетие его максимальный уровень составлял 16,9 процента (в феврале 2015 года).

На рост цен, в частности, повлияли ухудшение эпизоотической ситуации (именно поэтому подорожали яйца и мясо птицы) и сезонное оживление спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги в связи с частичным возобновлением туров за рубеж и увеличением поездок по стране, следует из информационно-аналитического комментария Центробанка «Динамика потребительских цен». Согласно прогнозу регулятора, замедление годового темпа прироста потребительских цен до целевого уровня в 4 процента следует ожидать не раньше начала следующего года.

В документе также отмечается, что меры, предпринятые Правительством России, позволили сдержать текущее повышение цен на сахар и растительное масло, но годовые темпы прироста цен на эти продукты всё равно пока остаются высокими.

Несмотря на ускорение инфляции, в свердловском Управлении Федеральной антимонопольной службы России за последнее время не зафиксировали роста числа жалоб на завышение цен и даже, наоборот, заявили о том, что это число снизилось. Те обращения, что поступали в ведомство, касались подорожания сарделек и консервов, а из непродовольственных товаров – бензина, рассказали «Облгазете» в пресс-службе свердловского УФАС России.

В Управлении добавили, что сообщить о завышении цен на социально значимые продукты граждане могут, направив обращение по Почте России или на электронный адрес to66@fas.gov.ru либо заполнив форму на сайте fas.gov.ru/surveys/9.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».