На Среднем Урале начался отбор участников ИННОПРОМ-2021

В рамках конкурса отберут 30 предприятий, которые будут бесплатно представлены на стенде региона. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области открылся приём заявок на участие уральских компаний в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. В рамках конкурса отберут 30 предприятий, которые будут бесплатно представлены на стенде региона.

Приёмом и обработкой заявок будет заниматься Агентство по привлечению инвестиций, а отбирать участников будет специальная межведомственная комиссия.

"В числе критериев отбора компаний на бесплатное экспонирование – регистрация и деятельность на территории Свердловской области, а также организация умного производства в таких отраслях, как металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики", – передаёт слова свердловского министра инвестиций и развития Виктории Казаковой департамент информполитики региона.

Директор Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов заявил, что ежегодно стенд Свердловской области посещают около 40 тыс. участников выставки. Отметим, что ИННОПРОМ проводится в уральской столице при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 2010 года.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 международная промышленная выставка была перенесена в онлайн, однако в 2021 году ИННОПРОМ может вернуться к "докоронавирусному" формату. Кроме того, промышленный потенциал Среднего Урала будет представлен на площадках в Узбекистане, Индонезии и Египте.