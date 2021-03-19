Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Было принято решение поднять ключевую ставку до 4,5% годовых. Фото: Алексей Кунилов.

На втором в 2021 году заседании совета директоров Центрального банка России было принято решение поднять ключевую ставку до 4,5% годовых. Последние два года ключевая ставка не повышалась.

Как сообщает пресс-служба Банка России, в первом квартале 2021 года инфляция складывается выше прогноза Центробанка. Так, в феврале годовой темп прироста потребительских цен вырос с 5,2% до 5,7%, а уже на 15 марта составил 5,8%. Отмечается, что такой прирост является отражением устойчивого восстановления внутреннего спроса.

Экономическая активность в стране восстанавливается быстрее, чем ожидалось Банком, а потребительские настроения продолжили улучшаться в январе-феврале.

"Всё большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии. Последовательное снятие ограничительных мер поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг. При этом в ряде секторов возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса", - говорится в сообщении Центрального Банка.

В среднесрочной перспективе ожидания аналитиков в отношении инфляции остаются на уровне 4%.

Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 23 апреля.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.