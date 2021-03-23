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Экономика
23 марта 2021, 17:44

Изображение Екатеринбурга появится на пятитысячной купюре

деньги

Выпуск в обращение обновлённых банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов. Фото: Алексей Кунилов.

Банк России объявил о выпуске рублёвых банкнот с улучшенным защитным комплексом и новым дизайном. На купюре номиналом 5000 рублей вместо Хабаровска появится Екатеринбург.

Модернизации подлежат банкноты и других номиналов – 10, 50, 100, 500, 1000 рублей. На одной из сторон, как и прежде, будут изображены города (в большинстве случаев произойдут замены). На обратной же стороне появятся достопримечательности соответствующих федеральных округов. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев.

Фото: скрин с видеоконференции

По его данным, на десятирублёвой купюре изобразят Новосибирск (сейчас Красноярск), на 500 рублях – Пятигорск (Архангельск), на 1000 рублей – Нижний Новгород (Ярославль), а на 5000 рублей – столицу Урала (сейчас Хабаровск). На оборотных сторонах появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Купюры в 50 и 100 рублей, по всей видимости, ждёт только совершенствование защитного комплекса. Изображение Санкт-Петербург и Москва соответственно будут использоваться и дальше.

Выпуск в обращение обновлённых банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов, уточняется на сайте Банка России.

Фото: скрин с видеоконференции

Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приёму по указанной стоимости без ограничений.

Областная газета Свердловской области

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