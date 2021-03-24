Какой символ Екатеринбурга появится на купюре в 5000 рублей?

Пятёрка самых узнаваемых объектов Екатеринбурга, которые могут попасть на новую купюру. Фото: Павел Ворожцов / Алексей Кунилов / Галина Соловьёва / Геннадий Богатырёв

Центральный банк России сообщил о выпуске модернизированных рублёвых банкнот с улучшенной защитой и обновлённым дизайном. Изменения коснутся купюр номиналом 10, 50, 100, 1000 и 5000 рублей: на них изобразят все федеральные округа и их столицы — сейчас на банкнотах не представлены Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский федеральные округа. На лицевой стороне самой крупной купюры вместо Хабаровска появится Екатеринбург, а на обратной стороне – достопримечательности УрФО. «Уральская» банкнота поступит в обращение уже в 2023 году. Что именно будет на ней изображено, пока неизвестно. «Облгазета» решила составить свой список объектов: для этого наши корреспонденты связались со знаменитыми уральцами и спросили у них, какие памятники Екатеринбурга должны быть на новой пятитысячной купюре.

Плановая замена

Несмотря на всеобщую цифровизацию экономики и рост электронных платежей в повседневной жизни, число наличных денег на руках у россиян постоянно увеличивается. По данным Центробанка, за последние пять лет количество наличных денег в обращении граждан увеличилось на 57,5 процента, а в прошлом году сумма наличных, пущенных в оборот, составила рекордные 2,8 трлн рублей. Исходя из возросшего спроса, регулятор решил обновить внешний вид и защиту купюр от подделок.

– Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад, – отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев во время пресс-конференции 23 марта, на которой и была озвучена идея о замене изображений на банкнотах. – В 2001–2010 годах Банк России выпустил 12 модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями.

Новость о том, что на купюре в 5000 рублей появится именно Екатеринбург, вызвала всеобщее чувство гордости у жителей города. Изображение уральской столицы могло украсить купюры номиналом 200 или 2000 рублей ещё в середине 2016 года, когда Центробанк объявил конкурс по выбору символов для новых банкнот. Но в ходе открытого голосования в Интернете Екатеринбург не вошёл даже в топ-10: в итоге победа досталась Дальнему Востоку и Севастополю. На сей раз Центробанк не стал проводить какого-либо общественного обсуждения и автоматически включил уральскую столицу в перечень обновлённых городов на банкнотах. Да ещё как — изображение города отрисуют на банкноте с максимальным денежным достоинством.

– Решение о включении Екатеринбурга в число российских городов, чьи виды будут размещены на банкнотах, демонстрирует высокую оценку значения столицы Урала как крупнейшего промышленного, научного и культурного центра страны. Ранее губернатор Евгений Куйвашев высказывался за то, что Свердловская область и Екатеринбург заслужили право появления на купюрах. Глава региона, напомним, в 2016 году поддержал инициированное Центробанком голосование по выбору изображений для новых купюр – номиналом в 200 и 2000 рублей. Тогда уральской столице не удалось набрать необходимого числа голосов. Тем ценнее принятое ЦБ РФ решение. У города, без сомнения, есть немало зданий, оригинальных памятников и знаковых общественных пространств, чьё изображение эксперты смогут выбрать для размещения на купюре номиналом в 5000 рублей, – рассказали «ОГ» в областном департаменте информационной политики.

Кто будет выбирать?

Теперь регулятору осталось определиться с выбором достопримечательностей на новой банкноте. Для этого, по словам Михаила Алексеева, Центробанк создаст небольшие рабочие группы с привлечением авторитетных историков и экспертов в других областях. Из списков достопримечательностей, составленных рабочими группами, совет директоров ЦБ отберёт наиболее привлекательные объекты. При этом деятельность рабочих групп будет открыта для общественности — Банк России планирует широко освещать их работу.

Наверняка в числе экспертов Центробанка будут уроженцы Екатеринбурга, которые могут прислушаться к мнению своих земляков и предложить наиболее популярные среди горожан памятники. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что вынести вопрос о символах города на общественное обсуждение было бы хорошо. В целом она одобряет такую инициативу, как и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

– Я считаю, что голосование можно провести, если будет такой запрос от жителей Екатеринбурга, – добавил спикер гордумы в разговоре с «ОГ». – Организовывать его мы не можем, этот вопрос – в ведении администрации города, но мы со своей стороны поддержим проведение такого плебисцита.

Стоит отметить, что если по списку памятников Екатеринбурга для новой купюры есть хоть какие-то предположения, то по достопримечательностям УрФО, которые изобразят на оборотной стороне пятитысячной банкноты, абсолютно нет. Среди них могут быть как природные объекты, например, Уральские горы, так и архитектурные, в частности, Тобольский кремль в Тюменской области, или промышленные, допустим, крупнейшее в России Самотлорское месторождение нефти в ХМАО-Югре.

Что касается остальных купюр, которые тоже ждёт обновление, то лицевая сторона банкнот номиналом 50 и 100 рублей, на которых изображены Санкт-Петербург и Москва, останется без изменений, а на их обратной стороне добавят достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На купюре в 10 рублей изобразят Новосибирск (сейчас Красноярск), на 500 рублях – Пятигорск вместо Архангельска, а на тысячной – Нижний Новгород вместо Ярославля.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, сенатор Совета Федерации РФ от Свердловской области, мэр Екатеринбурга в 1992–2010 годах:

– Это должны быть знаковые для города здания. Выбор достаточно большой — есть Храм-на-Крови, есть уникальное, с точки зрения архитектуры, здание администрации Екатеринбурга, главный корпус Уральского федерального университета, Дом Севастьянова, здание цирка. Как правило, на банкноте изображают композицию из нескольких объектов, поэтому можно включить все перечисленные памятники.

Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга (на своей странице в Инстаграм):

– Прекрасный вариант — здание администрации нашего города. Хотя в Екатеринбурге есть и другие интересные достопримечательности – гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета. Наша ратуша любима горожанами за башню со шпилем и часами-курантами. Главные часы Екатеринбурга — самые большие на Урале. Может быть, пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии?

Игорь ВОЛОДИН, председатель Екатеринбургской городской думы:

– Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову у здания штаба Центрального военного округа работы скульптора Константина Грюнберга. Он поработал над ним так, что аналогов ему нет практически во всём мире. Конечно, памятник воинам-афганцам «Чёрный тюльпан» тоже сделан добротно и очень профессионально. Заслуживает изображения на купюре и памятник детям — труженикам тыла, тоже работы Грюнберга, открытый на Уралмаше в 2014 году. Это те монументы, которые бросаются в глаза при прогулке по городу. К ним приходят люди, и они вызывают глубокие чувства.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

– Как символ науки я бы изобразила главное здание Уральского федерального университета, который окончил первый Президент России Борис Ельцин. Екатеринбург — это город студентов, где есть совершенно разные вузы, которые готовят инженеров, горняков, архитекторов и множество других специалистов. Ещё бы я хотела увидеть оперный театр. Сегодня уральская опера известна даже за пределами нашей страны, а в России она делает просто чудеса. Мы мало вспоминаем о том, что отечественное оперное и балетное искусство во многом обязаны нашему оперному театру. А третье — либо один из памятников конструктивизма, например, гостиницу «Исеть», либо стелу «Европа-Азия» по старой дороге на Первоуральск. Памятников конструктивизма на душу населения в Екатеринбурге больше, чем в любом другом городе России. А что касается границы Европы и Азии, я вижу в этом символе не разделяющее, а объединяющее начало: Екатеринбург — это евразийское пространство.

Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель областной организации Союза журналистов России:

– У нас очень много знаковых мест. Первое, что сразу вспоминается – это Дом Севастьянова. Также это может быть Ельцин Центр, здание мэрии, Храм-на-Крови, киноконцертный театр «Космос», аэропорт Кольцово, памятник основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. У нас богатая история, так что есть из чего выбрать. Я думаю, что специалисты, которым предстоит сделать окончательный выбор, придётся изрядно поломать голову.

Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров:

– Лучше всего изобразить памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, установленный рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга. Наш город и в целом Свердловская область внесли большой вклад в Великую Победу над фашистами — уральцы ковали её в тылу на оборонных заводах и фабриках. Не зря ведь Екатеринбургу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». И не надо забывать, что День народного подвига по формированию УДТК — это региональный праздник. Ну нарисуем мы на банкноте резиденцию губернатора, что это даст? Это просто украшение города, а мы должны передать на купюре наши духовные символы — красивые здания найдутся в каждом городе России, но не каждое из них достойно называться опорным краем державы.

Александр ПАНТЫКИН, председатель регионального Союза композиторов:

– Пожалуй, всё-таки назову Дом Харитонова на Вознесенской горке (этот единственный на Урале дворцовый комплекс с 1937 года занимает Дворец пионеров, ныне – Дворец детского и юношеского творчества. – Прим. «ОГ»). Вторым назову здание мэрии нашего города. Это очень знаковые исторические места для Екатеринбурга, очень узнаваемые, так что их появление на посвящённой городу денежной купюре будет абсолютно оправданным. А ещё это памятники двум эпохам в жизни нашей страны и нашего города – дореволюционного периода и послереволюционного. Гостиница «Исеть»? Нет, я думаю, что это частный случай.

Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета, заведующий кафедрой истории искусств и реставрации:

– Городская ратуша. Она по своей архитектуре смотрится целостно и эффектно. Ещё можно изобразить усадьбу Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке, добротный памятник архитектуры XIX века. Не стоит забывать и о конструктивистских зданиях, правда, они сейчас в таком состоянии, что смотреть на них без слёз невозможно. Можно взять для купюры гостиницу «Исеть» и Городок чекистов — это памятники, которые известны далеко за пределами нашей страны. Была даже идея включить их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но из-за того, что постройки принадлежат разным владельцам, от этой идеи отказались.

Между тем Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскритиковал планы Центробанка о замене города на самой крупной банкноте. «Убрать Хабаровск с купюры в 5000 рублей будет большой ошибкой», – написал он в своём Telegram-канале. С недоумением отнеслись к этой новости и жители региона. В беседе с РИА Новости профессор Дальневосточного института управления РАНХ и ГС Валерий Чудесов выразил мнение, что хабаровчане могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре. – Повышение степени защиты денежных знаков – это святое, но город-то Хабаровск причём? Поставят Екатеринбург… что, будет больше степень защиты? Это можно воспринять негативно, – заявил Валерий Чудесов. – Часть населения воспримет это как какое-то ущемление. Мне, например, обидно. Чем наш мост хуже достопримечательностей Екатеринбурга? Можно было бы поспорить. Вчера дискуссия о появлении на пятитысячной купюре Екатеринбурга дошла и до руководства страны. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение Центробанка разместить изображение уральской столицы вместо Хабаровска не согласовывалось с Кремлём. «ЦБ не должен советоваться с Кремлём при выборе банкнот абсолютно», – отметил он.

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