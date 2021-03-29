Самозанятые россияне смогут оформлять льготные кредиты на Госуслугах

Процедуру оформления льготного займа упростили для граждан, которые платят налог на профессиональный доход. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении процедуры оформления льготных кредитов самозанятым гражданам. Теперь они смогут оформить такой кредит через портал госуслуг.

Процедуру оформления льготного займа упростили для граждан, которые платят налог на профессиональный доход.

"Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трёх лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдаёт такие кредиты АО "МСП банк", - говорится на сайте кабмина.

Также новое распоряжение расширяет перечень услуг, которые можно получить через Госуслуги. Среди них:

обращение за получением льготного лизингового финансирования для представителей МСП (индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие могут арендовать оборудование на льготных условиях: 6% годовых на отечественную технику, 8% - на импортную);

получение выписки регистратора финансовых транзакций (документ, подтверждающий наличие вклада в банке, который необходим для страховых выплат в случае банкротства компании);

получение сведений из госреестра ломбардов, микрофинансовых организаций и операторов инвестиционных платформ.

Напомним, что в 2020 году Свердловская область вошла в пятёрку регионов России по числу самозанятых граждан. По состоянию на конец года, их количество составляло 47 427 человек.

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