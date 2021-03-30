Заксобрание одобрило назначение Александра Старкова министром финансов Свердловской области

Кандидатуру Александр Старкова на должность главы регионального минфина предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба министерства финансов Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области в ходе 54-го заседания 30 марта одобрило назначение Александра Старкова министром финансов региона. Решение принято депутатами единогласно.

Трансляция заседания доступна на канале регионального парламента в YouTube. Напомним, кандидатуру Александра Старкова на должность главы регионального минфина предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На заседании Заксобрания депутатам его представил и. о. главы области Александр Высокинский.

Кратко пересказав биографию кандидата, и.о губернатора отметил, что за годы работы Александр Старков показал себя как грамотный и квалифицированный специалист.

«Вы знаете, что работа и экономистов, и финансов - непростая, - все заявки учесть невозможно. Но опыт работы с Александром Сергеевичем показал, что способность балансировки интересов у него имеется», - подчеркнул Александр Высокинский.

В своём выступлении сам Александр Старков отметил, что основным приоритетом бюджетной политики региона останется социальная поддержка жителей в связи с пандемией коронавируса. Также приоритетной задачей станет снижение госдолга региона, который за последнее время значительно вырос.

«Основной путь, который необходимо пройти - выстроить чёткие приоритеты в расходах и соответственно усилить работу по поступлению дополнительных источников доходов в бюджет», - отметил Александр Старков.

Депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуру Александр Старкова единогласно — за него проголосовали все 40 присутствующих на заседании парламентариев.

«Александр Сергеевич, мы вас поздравляем и желаем успехов в формировании бюджета и других финансовых вопросов Свердловской области. Мы будем работать с вами в тесном контакте в течение всего года», - сказала по итогам голосования председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

Напомним, замгубернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко написала заявление об уходе в начале декабря. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

В конце декабря Евгений Куйвашев подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области. В феврале текущего года его кандидатура была рассмотрена и одобрена Министерством финансов Российской Федерации.