Кабмин России продлил действие соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

Договорённость в отношении стоимости сахара-песка продлили до 1 июня, а стоимости масла - до 1 октября. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахар и масло. Договорённость в отношении стоимости сахара-песка продлили до 1 июня, а стоимости масла - до 1 октября.

Напомним, в начале года Минпромторг и Минсельхоз заключили с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями специальные договоры, фиксирующие стоимость определённых товаров. Так, стоимость 1 кг сахара была заморожена на уровне 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, а 1 литра подсолнечного масла - на уровне 95 рублей для оптовиков и 110 для розничных покупателей.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, срок договорённостей истекал 1 апреля. После этой даты цены на сахар и масло вновь могли вырасти.

Напомним, 4 февраля Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Максимом Решетниковым, на которой обсуждалась ситуация на продовольственном рынке. Глава министерства заявил, что цены на масло и сахар стабилизировались.

В начале марта похожее соглашение было заключено в отношении цен на мясо птицы и яйца.

Читайте также:

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что госрегулирование цен возможно только в экстренных случаях.

Продукты в России за год подорожали на 7%.