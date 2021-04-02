Трудно устроиться

По данным на начало марта, в Екатеринбурге насчитывается около 33 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы в уральской столице – 4,68 процента. Фото: Галина Соловьёва

Рынок труда в Свердловской области постепенно приходит в себя после удара, нанесённого пандемией. В регионе шестой месяц подряд фиксируют снижение уровня безработицы. Но говорить о возвращении к докоронавирусным показателям ещё рано. Власти требуют ускорить этот процесс.

Сократить в три раза

На этой неделе Президент России Владимир Путинпоручил восстановить рынок труда до уровня 2019 года к концу 2021-го. Об этом он говорил на церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ. Российский лидер заявил, что государство возместит предпринимателям часть их расходов на трудоустройство лишившихся работы в 2020 году. Работодателям предоставят субсидию в размере трёх минимальных размеров оплаты труда на каждого безработного, принятого ими на работу.

Задачу сократить уровень безработицы в регионе за год – с 6 до 2 процентов – ставил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая в ноябре на заседании регионального Заксобрания.

Для достижения этой цели власти региона утвердили комплекс мероприятий по восстановлению численности занятого населения. Среди таких мер – содействие выпускникам и сокращённым работникам в трудоустройстве, помощь безработным в открытии своего дела и в регистрации в качестве самозанятых, снижение неформальной занятости, а также замещение гражданами РФ рабочих мест, на которые предполагалось устроить иностранцев.

Кто нужен рынку?

Последнее, кстати, особенно актуально для некоторых отраслей. В сфере строительства, например, после введения коронавирусных ограничений на въезд мигрантов в Россию образовался острый дефицит кадров, а у местных жителей оказалось недостаточно мотивации для работы на стройке. Об этой проблеме «ОГ» писала в материале «Мигранты покинули стройку» (№42 от 12 марта).

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на недавней пресс-конференции, посвящённой влиянию коронавируса на рынок труда, кроме строительства потребность в кадрах испытывает торговля. Именно в этой сфере было больше всего уволенных в прошлом году сотрудников. Также в число лидеров по этому показателю вошли обрабатывающие производства, то есть предприятия малого и среднего бизнеса.

Однако количества открытых там вакансий всё равно недостаточно для трудоустройства всех высвобожденных работников: в торговле рабочие места есть примерно для девятой части безработных, в обрабатывающих производствах – для трети.

Напряжённость остаётся

Официальная статистика говорит о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда. При этом до возвращения к докризисным показателям региону ещё далеко. Год назад, в начале апреля, уровень безработицы составлял всего 1,06 процента, а безработных насчитывалось 23 тысячи. Примерно такими же показатели были и по итогам предшествующего пандемии 2019 года.

Всего свердловские работодатели сейчас нуждаются в 46 тысячах человек. Даже если все вакансии удастся закрыть, этого для решения проблемы с безработицей будет недостаточно. Однако разрыв между числом безработных и числом требуемых работников постепенно сокращается. Полгода назад коэффициент напряжённости (число безработных на 100 вакансий) достигал 2,7 процента, сейчас он снизился до 1,5. А до пандемии он находился на уровне 0,6–0,7.

Что изменилось? По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, максимальный для прошлого года уровень регистрируемой безработицы на Среднем Урале – 5,65 процента – был зафиксирован 1 октября. За полгода к 2 апреля он снизился до 3,27 процента.

Как безработные в органах службы занятости сейчас зарегистрированы более 69 тысяч свердловчан, а полгода назад число таких граждан достигало 120 тысяч.

За три месяца с начала 2021 года трудоустроиться смогли более 24 тысяч уральцев (на 3 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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