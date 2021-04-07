Годовая инфляция в марте в России ускорилась до 5,8%

Среди продуктов больше всего подорожали сахар (на 47,5% по сравнению с мартом 2020 года), яйца (32%), подсолнечное масло (27%), крупа и бобовые (на 18,6%), мясо курицы (18,5%). Фото: Галина Соловьёва

В марте 2021 года годовая инфляция ускорилась до 5,79%. В феврале она составляла 5,67%, в январе - 5,2%.

В Минэкономразвития уже заявили, что в марте зафиксирован пик годовой инфляции. Начиная с апреля, ожидается её замедление. В министерстве прогнозируют, что по итогам этого месяца инфляция в стране в помесячном выражении составит 0,5-0,6%, в годовом выражении - 5,5-5,6%.

По данным Росстата, продукты за год выросли в цене на 7,58%, непродовольственные товары - почти на 6%, услуги - на 3,2%. Среди продуктов больше всего подорожали сахар (на 47,5% по сравнению с мартом 2020 года), яйца (32%), подсолнечное масло (27%), крупа и бобовые (на 18,6%), мясо курицы (18,5%).

Напомним, что в начале марта российские производители договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. В конце марта Правительсвтво РФ продлило действие соглашения о стабилизации цен на сахар и масло.

Месячная инфляция в марте составила 0,7%. В прошлом месяце по сравнению с февралём продукты и непродовольственные товары стали дороже на 0,8%, услуги - на 0,4%.