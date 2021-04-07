Свердловские производители масла и сахара получат из федерального бюджета 57,3 миллиона

На компенсацию затрат российским производителям подсолнечного масла и сахара выделят 9 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 9 млрд рублей на компенсацию затрат российским производителям подсолнечного масла и сахара. Свердловские производители получат субсидии в размере 57,3 млн рублей.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, документ коснётся компаний, участвующих в соглашении по стабилизации цен на продовольственные товары. Выделенные субсидии позволят зафиксировать 1 литр подсолнечного масла на уровне 95 рублей для оптовых покупателей и 110 рублей для розницы, а 1 кг сахара-песка - 36 и 46 рублей соответственно.

По таким ценам планируют реализовать не менее 600 тыс. литров масла и 600 тыс. кг сахара. Трансферты будут распределяться на основании поданных регионами заявок.

9 млрд рублей будут распределены между 24 субъектами РФ. Свердловской области будет выделено 57 млн 387 тыс. рублей, а соседней Челябинской области - 181 млн 574 тыс. рубля.

Напомним, в конце марта Правительство РФ подписало постановление о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахар и масло. Договорённость в отношении стоимости сахара-песка продлили до 1 июня, а стоимости масла - до 1 октября.

Также добавим, 4 февраля Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Максимом Решетниковым, на которой обсуждалась ситуация на продовольственном рынке. Глава министерства заявил, что цены на масло и сахар стабилизировались.

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