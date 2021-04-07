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7 апреля 2021, 19:35

Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе не повлияет на курс рубля

Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, макроэкономическая ситуация в стране предсказуема, а кабмин совместно с Центробанком РФ держат курс рубля под контролем. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе и её возможное влияние на экономику России. По его словам, макроэкономическая ситуация в стране предсказуема, а кабмин совместно с Центробанком РФ держат курс рубля под контролем.

Напомним, 3 апреля Украина впервые за 8 месяцев произвела артобстрел по Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате которого погибли несколько человек. В течение следующих нескольких дней на территории ДНР был зафиксирован рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков, в том числе с использованием запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Дмитрий Песков отметил, что нагнетание напряжённости вблизи российских границ неизбежно оказывает негативное влияние на рынки, но это обычная практика.

"Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного характера, неспекулятивного, - но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - передаёт слова пресс-секретаря Президента РФ ТАСС.

Он отметил, что Правительство РФ и Центральный банк держат ситуацию с курсом рубля под контролем, чтобы не допустить ещё одного "чёрного вторника". Отметим, что "чёрный вторник" произошёл в декабре 2014 года, когда произошло обвальное падение рубля по отношению к евро и доллару.

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Областная газета Свердловской области

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