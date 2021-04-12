Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с госдолгом Свердловской области

По мнению Евгения Куйвашева, ситуация с госдолгом Свердловской области находится под контролем. Фото: Галина Соловьёва.

Объём государственного долга Свердловской области к началу текущего года достиг суммы в 114 млрд рублей – об этом сообщалось в материале журнала «Деловой квартал», опубликованном 27 января. При этом со ссылкой на Управление Федеральной налоговой службы автор текста уточнял, что только из-за введённых в связи с коронакризисом налоговых льгот для малого и среднего бизнеса бюджет региона недосчитался в прошлом году 41 млрд рублей. Однако вчера «Деловой квартал» опубликовал интервью с Евгением Куйвашевым, в котором глава региона изложил свою точку зрения на проблему госдолга.

«Начну сразу с того, что ситуация фактически выглядит лучше, чем вы описали. Цифра, которую вы называете, была прогнозной — с учётом в целом снижения поступлений в период эпидемии, а не только из-за налоговых льгот, — пояснил губернатор. — При этом во втором полугодии процесс поступления собственных доходов активизировался, бюджет получил 216,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — а это только на 18,2 млрд рублей меньше той суммы, которая могла бы быть, не случись, как вы говорите, коронакризиса.»

Недополученные доходы в связи с реализацией мер поддержки предпринимателей составили, по словам главы региона, 4,9 млрд рублей, то есть почти на порядок меньше суммы, прогнозировавшейся Управлением ФНС. Отметив, что исполнение бюджета в 2020 году велось в сложных экономических условиях, Евгений Куйвашев подчеркнул, что наш регион действительно взял на себя обязательства по поддержке жителей и продолжает их выполнять.

В целом, считает губернатор, ситуация с госдолгом находится под контролем. Основная задача, по мнению Евгения Куйвашева – «стабилизировать в среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки до показателей, сложившихся на начало 2021 года» и вернуться к «принципу стратегической приоритезации бюджетных расходов». При этом он назвал «неприкосновенными» средства на выполнение социальных обязательств, на национальные проекты, на зарплаты в бюджетной сфере и на завершение начатых объектов капитального строительства, которые «недопустимо минимизировать».

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