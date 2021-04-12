В Свердловской области вводят «кэшбек» за инвестиции

На «стабилизационную оговорку» и компенсации могут рассчитывать любые компании, подходящие под условия СЗПК. Мера поддержки носит заявительный характер Фото: Галина Соловьёва

Бизнесменам Среднего Урала стал доступен новый инструмент государственной поддержки – соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно защищает предпринимателей от изменений, которые могут ухудшить условия их работы, и даёт им возможность обратиться к органам власти за компенсацией затрат на создание инфраструктуры. Возможностью уже воспользовались две компании, реализующие проекты на Среднем Урале. На очереди – ещё около десятка.

СЗПК – это договор, который заключается между инвестором и органом власти, отвечающим за территорию, где намечена реализация инвестпроекта – то есть строительство или реконструкция предприятия. Возможность заключения федеральных соглашений (подписантом кроме представителей бизнеса выступает Минэкономразвития РФ и власти региона) появилась ещё в 2020 году. Со 2 апреля стало возможно заключать СЗПК и на региональном уровне (документ подписывают инвестор и власти Свердловской области).

В министерстве инвестиций и развития региона рассказывают, что необходимость в таком инструменте поддержки зрела давно. Причём речь идёт не только об условных кешбэках за вложения в инфраструктуру (их актуальность, пожалуй, объяснять не нужно), но и о так называемой «стабилизационной оговорке». Предприниматели нередко обращались в министерство с просьбой зафиксировать нормативные условия реализации их проектов. То есть, например, сделать так, чтобы во время строительства нового цеха налогооблагаемая база и объём налогов для них не менялся.

Пока СЗПК, касающиеся нашей области, заключены только на федеральном уровне. Первой компанией, заключившей такой договор, стала «Мовиста Регионы», которая планирует вложить в развитие общественного электротранспорта Екатеринбурга 58,1 млрд рублей (5,1 млрд – собственные средства). В начале апреля аналогичное соглашение с минэкономразвития и правительством региона заключил хлебокомбинат «СМАК», который строит новый производственно-логистический комплекс за 4,8 млрд рублей в районе Кольцово. Гендиректор комбината Владилен Фуфаров на тематическом круглом столе поделился с журналистами, что рассчитывает обратиться за компенсацией средств, которые вложил в строительство сетей газо- и водоснабжения, подъездных путей и другой инфраструктуры. Тем более что по отдельным объектам есть возможность получить после 2023 года стопроцентную компенсацию.

– Сначала необходимо набрать определённую массу налоговых платежей, чтобы иметь возможность получить эту компенсацию. Потому что размер выплат напрямую зависит от размера уплаченных налогов, – поспешила прояснить ситуацию присутствующая на мероприятии министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

– Ну мы постоянно участвуем в конкурсе «Лучший налогоплательщик» – думаю, что запасы есть, – отшутился Владилен Фуфаров.

Что касается региональных СЗПК, по данным министерства инвестиций и развития, на поддержку могут претендовать около 10 перспективных инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 80 млрд рублей. Более того, как рассказала Виктория Казакова, подобные соглашения будут заключаться и на муниципальном уровне. Необходимая нормативная база для этого уже есть в Кушвинском и Бисертском городских округах, а совсем скоро появится ещё в четырёх муниципалитетах – Нижнем Тагиле, Сысертском, Серовском и Краснотурьинском ГО.