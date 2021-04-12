Евгений Куйвашев поддержал создание «Акселератора IT-компетенций»

Обходя офис СКБ Контура, Евгений Куйвашев решил сыграть в настольный теннис с одним из специалистов компании Денисом Масловым Фото: Павел Ворожцов

В работе над научно-образовательным центром «Акселератор IT-компетенций» (АКСИТ) в Екатеринбурге сделан новый шаг. Вчера правительство Свердловской области, компания «СКБ Контур» и Уральский федеральный университет заключили соглашение о партнёрстве по созданию и развитию этого проекта.

В церемонии подписания документа приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор СКБ Контур Евгений Филатов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

– Сегодня мы сделали большое дело, результатом которого будет ускоренная подготовка кадров. В ближайшее время мы разработаем детальную программу взаимодействия, которая будет предусматривать финансирование и софинансирование реализации проекта, – заявил Евгений Куйвашев.

Создаваемый научно-образовательный центр будет готовить IT-специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Обучением кадров займутся преподаватели УрФУ, также к проекту смогут подключиться представители других вузов и IT-компаний. Занятия здесь смогут посещать люди разных возрастов, в том числе абитуриенты и студенты.

По словам Виктора Кокшарова, фундаментальные знания учащиеся будут получать в вузе, а работать над IT-проектами они смогут в тесном сотрудничестве с компанией.

Как ранее рассказывала «Облгазета», между СКБ Контур и УрФУ уже было заключено двухстороннее соглашение о создании АКСИТ. Он должен появиться к 2024 году на Широкой Речке, напротив офиса компании «СКБ Контур». Каждый год в образовательном центре планируют обучать около 5 тысяч человек.

Новое образовательное учреждение станет одним из объектов научно-технического центра «Контур-Парк», создание которого должно завершиться к 2030 году.