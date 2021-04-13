Пандемия ударила по сельским магазинам

Пережить пандемию оказалось сложнее магазинам непродовольственных товаров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за 2020 год закрылось 95 магазинов. Как пояснила «Облгазете» замминистра АПК и потребительского рынка области Светлана Островская, большинство из них – непродовольственные магазины и расположенные в сельской местности. Цифра, казалось бы, небольшая. Однако снижение количества торговых объектов в регионе происходит впервые за 10 лет.

Последние годы в Свердловской области активно обсуждают экспансию торговых сетей, которые заняли к настоящему моменту почти половину рынка (сейчас в регионе работает около 20 тысяч магазинов). Закрытие каждой небольшой торговой точки, которой владел местный предприниматель, вызывает у жителей определённое негодование. Хотя, конечно, без товаров и услуг никто не остаётся. Самый популярный способ, к которому прибегают в муниципалитетах – организация работы автолавок. Другой вариант – в территории открывается более крупный сетевой магазин.

– У нас в 2020 году в шести населённых пунктах закрылось семь небольших магазинов, но население по поводу ухудшения торгового обслуживания в администрацию не обращалось, – рассказал «Облгазете» глава Красноуфимского округа Олег Ряписов. – Уже в этом году в посёлке Сарана, где закрылось сразу два магазина – продовольственный и магазин промтоваров, – открылась «Монетка».

Причины, по которой предприниматели области закрывали магазины – экономические. Во-первых, это снижение платёжеспособного спроса населения. Во-вторых, в Свердловской области устанавливались ограничения на работу непродовольственных магазинов, поэтому какое-то время они простаивали. И в-третьих, необходимость обеспечивать противоэпидемические меры в торговых точках, которая вылилась в издержки для предпринимателей.

Ещё одна причина, которая могла повлиять на решение предпринимателей – отмена активно используемого в торговле режима единого налога на вменённый доход (ЕНВД) (его действие прекращено с 2021 года – предпринимателям необходимо было заранее перейти на другой льготный режим налогообложения, а хождение по инстанциям во время пандемии вызывало определённые трудности. – Прим.ред.). Как рассказала «Облгазете» уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, о сложившейся ситуации она хорошо знает от общественных помощников уполномоченного в муниципалитетах.

– Предприниматели, которые обеспечивают работу магазинов в сельских территориях, как правило, выходцы из этих мест. Они воспринимают своё дело не как способ заработка, а как некую социальную нагрузку, – пояснила Елена Артюх. – По понятным причинам обычно такие магазины – убыточны. И в области есть несколько случаев, когда необходимость смены налогового режима становилась для предпринимателя последней каплей и отбивала всё желание обеспечивать работу торговой точки.

При этом многие магазины с тяготами пандемии справились благодаря вводимым мерам поддержки. В министерстве АПК и потребительского рынка рассказали, что в течение года активно информировали предпринимателей о существующих федеральных и региональных преференциях на рабочих встречах и отвечая на обращения.

– Среди таких мер поддержки были, к примеру, предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам, отсрочка по оплате арендных платежей, реструктуризация по кредитам и перенос сроков уплаты налогов, – отметила Светлана Островская.

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