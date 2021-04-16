ЦБ РФ отозвал лицензию у уральского банка "Нейва"

За последний год Банк России не раз вводил ограничения в отношении "Нейвы" на осуществление отдельных банковских операций. Фото: Владимир Мартьянов.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Нейва". В его деятельности нашли нарушения.

Регулятор принял решение об отзыве лицензии у банка "Нейва", указывая на то, что эта кредитная организация неоднократно допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. У банка также обнаружили нарушения федеральных законов в сфере банковской деятельности и нормативных актов ЦБ РФ. Им в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

За последний год регулятор не раз вводил ограничения в отношении "Нейвы" на осуществление отдельных банковских операций. Также Банк России аннулировал лицензию на осуществление этим банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В настоящее время в кредитной организации назначили временную администрацию. Она будет функционировать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, суммы вкладов вкладчикам вернут в размере 100 процента остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на вкладчика (с учётом начисленных процентов по вкладам). Выплатой вкладов займётся Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Подробности о порядке выплат можно получить по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 200-08-05, а также на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Справка Банк "Нейва" был зарегистрирован в Екатеринбурге. По величине активов он занимал 188 место в банковской системе Российской Федерации.

Читайте также:

Банк России отозвал лицензию у "Уралтрансбанка".