Свердловские депутаты Госдумы отчитались о доходах

До 6 миллионов рублей заработали шесть свердловских депутатов Госдумы. Фото: Павел Ворожцов

Госдума опубликовала декларацию о доходах депутатов за 2020 год. Среди парламентариев, представляющих Свердловскую область, больше всех заработал Лев Ковпак - 36 миллионов рублей.

Следом идут бывший биатлонист Антон Шипулин с заработком за год 16,5 миллиона рублей, депутаты Зелихман Муцоев - 11,8 миллиона, Игорь Торощин - 8,3 миллиона, Николай Езерский - 7,9 миллиона, бывший спортсмен Сергей Чепиков - 7 миллионов и депутат Павел Крашенинников - 6,1 миллиона рублей.

Доход в размере от 5 до 6 миллионов задекларировали Андрей Ветлужских, Дмитрий Ионин, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Александр Петров, и Алексей Балыбердин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал за 2020 год более 84 миллионов рублей.

Ранее "Областная газета" рассказывала о рейтинге эффективности свердловских депутатов Госдумы. Последнее место в нём занял Антон Шипулин, а первое (в рейтинге среди всех парламентариев) - Павел Крашенинников.

Всего Средний Урал в Государственной думе представляют 13 депутатов. Десять из них – члены партии "Единая Россия". По одному месту в федеральном парламенте у КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Средний возраст парламентариев — 49,6 года.

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