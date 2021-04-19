Вице-премьеру представили успехи Уральского НОЦ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл в Екатеринбурге совещание по развитию научно-образовательных центров. Фото: Валентин Тетерин

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков провели 16 апреля в Екатеринбурге совещание по развитию научно-образовательных центров (НОЦ). В мероприятии в уральском полпредстве приняли участие представители федеральной и региональной власти, ректоры высших учебных заведений УрФО и представители бизнеса.

Открывая совещание, Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Наука» в стране должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. 10 из них уже действуют. В этом году к ним добавятся ещё пять. Два НОЦа – Западно-Сибирский и Уральский – уже работают в УрФО. В их деятельность включены все шесть регионов округа.

– Мы видим высокую заинтересованность в деятельности НОЦ реального сектора экономики. В прошлом году финансирование мероприятий составило без малого 5 млрд рублей, 70 процентов из них – внебюджетные средства, – отметил полпред Президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, для решения задач мирового уровня в области научно-технологического развития к работе центров должны подключаться крупные транснациональные компании.

– Бизнес понимает, как превратить идею в технологию или продукт, знает зарубежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматриваем компании как драйвер внутри научно-образовательных центров, – заключил министр.

Проекты Уральского НОЦ представил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В состав центра входят свыше 20 промышленных предприятий региона. Участниками НОЦ разработано и передано для внедрения на предприятиях свыше 500 единиц технологий и высокотехнологичной продукции. Объём выполненных участниками НОЦ работ оценивается в 5 млрд рублей. Из них для внедрения в Свердловской области – более 4 млрд рублей. В прошлом году центр получил федеральный статус и право на соответствующую поддержку. Выделение гранта ожидается и в 2021 году.

– Итоги работы НОЦ в 2020 году показывают, что даже за достаточно короткое для такого мегапроекта время можно добиться ощутимых результатов. Только предприятия Свердловской области получили 146 патентов на изобретения по приоритетным областям. Мы видим большую заинтересованность в сотрудничестве бизнеса, вузов и научного сообщества, – сказал Евгений Куйвашев.

Дмитрий Чернышенко отметил, как важно, что на совещании присутствуют руководители регионов.

– Именно от включённости губернаторов напрямую зависят показатели эффективности этих организаций. В этом году планируем утвердить критерии результативности для оценки НОЦ и ведения их рейтинга. А с 2023 года будем ежегодно проводить ротацию, исключая самые слабые и принимая на их место наиболее продуктивные центры из числа региональных НОЦ, – сказал он.