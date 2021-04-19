Евгений Куйвашев заработал за 2020 год 6,3 миллиона рублей

Евгений Куйвашев владеет квартирой площадью 144 квадратных метра и долей ещё одной квартиры площадью 131,7 кв. м. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2020 год. В прошлом году глава региона заработал 6 млн 297 тыс. рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев владеет квартирой площадью 144 квадратных метра и долей ещё одной квартиры площадью 131,7 кв. м. Также в его пользовании находится квартира площадью 118,7 кв. м.

Доход супруги Евгения Куйвашева в 2020 году составил 5 млн 358 тыс. рублей. Она является собственником квартиры площадью 118,7 кв. м, доли в другой квартире площадью 131,7 кв. м, нежилого помещения площадью 50,7 кв. м, доли ещё одного нежилого помещения площадью 107,6 "квадратов", а также легкового автомобиля Toyota RAV 4.

Ребёнок губернатора имеет долю в квартире площадью 131,7 кв. м.

Вся недвижимость семьи Евгения Куйвашева находится на территории России.

Напомним, в 2019 году губернатор Свердловской области заработал 5 млн 843 тыс. рублей, а его жена - 11 млн 557 тыс. рублей.

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