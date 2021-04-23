Банк России повысил ключевую ставку до 5%

Решение об увеличении ключевой ставки принимается второе заседание подряд. Фото: Галина Соловьёва.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5% годовых. Решение об увеличении ключевой ставки принимается второе заседание подряд.

Как сообщает пресс-служба регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также темпы роста потребительских цен остаются повышенными. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%.

Отмечается, что годовая инфляция вернётся к цели Центробанка в середине 2022 года и будет находится в районе 4%.

"Инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года", - сообщается на сайте Банка России.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, пройдёт 11 июня.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.

19 марта, впервые с 2018 года, совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%.