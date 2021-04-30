Россия подала заявку на ЭКСПО-2030 без Екатеринбурга

Генеральный секретарь МБВ Дмитрий Керкенцес (слева) получил заявку Михаила Мишустина от замминистра экономического развития России Алексея Груздева (справа). Фото:сайт международного бюро выставок

Россия первой подала заявку на участие в ЭКСПО-2030. Его предлагают провести в Москве, в предыдущие два раза претендентом становился Екатеринбург.

Письмо от премьер-министра России Михаила Мишустина с заявкой на участие в выставке передали в Международное бюро выставок, которые занимаются организацией мероприятия. Россия заявила тему "Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии". Выставку предлагают провести в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Как сообщают в пресс-службе бюро, Россия был первой страной, которая подала заявку. С этого момента начинается обратный отсчёт времени, в которое другие страны могут выдвинуть свои кандидатуры для участия в ЭКСПО-2030. Принятие заявок завершится 29 октября 2021 года.

"Россия является активным и вовлечённым государством-членом МБВ и регулярно участвует в мировых и специализированных выставках; её участие неоднократно вознаграждалось, в том числе на Всемирной выставке 2010 года в Шанхае и Всемирной выставке 2015 года в Милане", - отметили в пресс-службе МБВ.

Напомним, Россия подавала заявку на участие в выставке неоднократно. Екатеринбург предлагали в качестве принимающей стороны для ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025. В первом случае мы проиграли Дубаю, во втором - японскому городу Осаке.