Россия вводит запрет на вывоз гречихи

Из РФ запрещается вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выпустило постановление о временном запрете на вывоз гречихи. Ограничения вводятся с 5 июня и будут действовать всё лето.

Из РФ запрещается вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

"...в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню", - говорится в документе.

Минэкономразвития РФ поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении этих ограничений. Временный запрет не распространяется на товары, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом.

Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.