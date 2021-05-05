Покупательная неспособность: оборот розничной торговли на Среднем Урале упал почти на 13 процентов

Уральцы стали чаще закупаться в крупных торговых сетях, так как цены там, как правило, ниже, чем в других магазинах. Фото: Галина Соловьёва

В России зафиксировали снижение оборота розничной торговли. Наиболее резкое падение произошло в Свердловской области. Одной из основных причин этого стало снижение доходов граждан на фоне пандемии. «Областная газета» решила выяснить, что покупают россияне в условиях кризиса, а на чём, наоборот, решают экономить.

Последствия локдауна

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2021 года оборот розничной торговли в России составил 8,6 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 1,6 процента в сопоставимых ценах. В Свердловской области этот показатель опустился сразу на 12,8 процента – до 267,9 млрд рублей.

Похожая ситуация наблюдалась и по итогам 2020 года – тогда в Свердловской области также было зафиксировано более серьёзное падение оборота розничной торговли, чем в целом по стране. За год показатель по России сократился на 3,2 процента, в нашем регионе – на 9,6.

В первую очередь к этому привело снижение реальных доходов россиян. В первом квартале текущего года они уменьшились на 3,6 процента. При этом цены на товары в стране росли быстрее, чем обычно. В марте годовая инфляция ускорилась до 5,8 процента, хотя годом ранее она фиксировалась на уровне 2,5 процента.

Как пояснил «Областной газете» директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, на сокращение показателей повлияли также:

уход с рынка ряда производителей и поставщиков;

рост себестоимости производимой продукции;

ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, включая закрытие непродовольственной розницы и запрет на посещение торговых центров и предприятий общественного питания.

Секреты успеха

Однако не все продавцы пострадали от пандемии. Пока небольшие местные магазины, не выдержав удара коронакризиса, вынуждены были закрываться (об этом «ОГ» писала в №65 от 14.04.21), крупные торговые сети открывали в городах новые точки и отчитывались о росте выручки.

Так, например, компания X5 Retail Group, в которую входят, в частности, «Пятёрочка» и «Перекрёсток», за первые три месяца этого года продала товаров на сумму в 507,2 млрд рублей, увеличив оборот на 8,1 процента. Выручка другого крупного ритейлера – «Магнита» – за этот же период достигла 397,9 млрд рублей. Это на 5,8 процента больше, чем год назад. Как же так получается?

Доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Светлана Царегородцева отмечает, что этому парадоксальному, на первый взгляд, явлению есть несколько объяснений:

Во-первых, в крупных сетях цены на многие товары ниже, чем в других, таких, как, например, «Гипербола» (представлена только в Екатеринбурге. – Прим. ред. ) и «Кировский» (работает в городах Свердловской области. – Прим. ред. ).

) и «Кировский» (работает в городах Свердловской области. – ). Во-вторых, там много товаров собственной торговой марки, которые покупатели приобретают более охотно в связи с их низкой ценой.

В-третьих, дополнительный рост товарооборота достигается с помощью услуги «Доставка товаров по интернет-заказу», которая пользуется большой популярностью.

Последнее подтверждает и официальная статистика, согласно которой объёмы продаж через Интернет за год увеличились на 30 процентов.

Что покупают?

По словам Светланы Царегородцевой, неблагополучная экономическая ситуация заставляет людей отказываться от некоторых непродовольственных товаров. Как следует из данных АКОРТ, в докризисном 2019 году в России таких товаров было продано на 17,5 трлн рублей (52 процента от общего оборота розничной торговли), а в 2020-м – на 17,1 трлн рублей (51 процент).

Что касается продовольственного рынка, то здесь наметились сразу несколько тенденций. С одной стороны, при выборе продуктов уральские покупатели делают акцент на недорогих позициях – тех же товарах собственной торговой марки торговой сети или продуктах, реализуемых по акции.

С другой стороны, как отмечает Светлана Царегородцева, свердловчане всё чаще совершают покупки в специализированных магазинах с глубоким ассортиментом в пределах товарной группы. Речь идёт о таких магазинах, как, например, «Первый рыбный» и «Мясной центр». Кроме того, на фоне возрастающего интереса людей к правильному питанию всё более востребованными становятся магазины экопродуктов.

В то же время не теряют популярности у свердловчан и алкомаркеты. Как сообщили в пресс-службе компании «Красное&Белое», за год количество её магазинов на Среднем Урале увеличилось на 40 и достигло 675. При этом любопытно, что наибольшим спросом у покупателей пользовались не алкогольные напитки: в топ-3 самых часто покупаемых товаров за последний год вошли защитные маски, яйца и сигареты.

Несмотря на фиксируемое в настоящее время снижение товарооборота, 2021 год должен завершиться для российской розничной торговли со знаком «плюс». По крайней мере, такой прогноз даёт Министерство экономического развития России. Согласно его данным, по итогам текущего года оборот розничной торговли в стране достигнет 37,2 трлн рублей, что на 5,1 процента больше результата прошлого года. Ожидается, что к 2024 году показатель составит 45,4 трлн рублей.

Цифры В марте 2021 года в среднем на одного свердловчанина было продано товаров на 22 491 рубль. Это на 1,5 рубля меньше, чем в марте прошлого года. В январе – марте Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по обороту розничной торговли после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. При этом наш регион стал «лидером» по темпам падения показателя в годовом выражении.

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