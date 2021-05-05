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5 мая 2021, 18:24

Кабмин РФ ужесточил правила использования федеральных субсидий

Деньги

Госорганы, которые не успеют вовремя заключить соглашения о субсидиях с поставщиками услуг, будут обязаны вернуть бюджетные деньги в резервный фонд. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по укреплению бюджетной дисциплины на 2021 год. Госорганы, которые не успеют вовремя заключить соглашения о субсидиях с поставщиками услуг, будут обязаны вернуть бюджетные деньги в резервный фонд.

Как сообщается на сайте кабмина, новые правила распространяются на субсидии, предоставляемые физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Все документы о реализации субсидий должны быть подписаны до 1 июля 2021 года. Если документы об оказании услуг не были вовремя согласованы, сумма, выделенная из бюджета, должна быть возвращена в резервный фонд.

Кроме того, правительственный документ обязывает получателей федеральных субсидий фиксировать в договорах предельные сроки приёмки работы, товаров и услуг, а также предельные сроки их оплаты.Новые меры позволят рациональнее использовать бюджетные средства, в частности, перераспределяя их на более актуальные расходы, и усилить бюджетную дисциплину в стране.

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Областная газета Свердловской области

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